В США индекс волатильности Cboe Volatility Index, известный как VIX, 5 ноября вырос более чем на 11 пунктов между внутридневным минимумом и максимумом. Это стало крупнейшим однодневным движением показателя с 9 апреля. Примерно через полтора часа после открытия торгов VIX прибавил до 5,7 пункта и превысил отметку 28.

Падение индекса S&P 500

На фоне движения VIX индекс S&P 500 терял 3% и направлялся к худшему падению с апреля 2025 года. По данным CNBC, часть трейдеров считала, что при таком снижении фондового индекса волатильность могла быть еще выше. Трейдеры используют ориентир, согласно которому уровень VIX в 16 пунктов примерно соответствует движению S&P 500 на 1%.

Ноэль Смит отметил, что его данные указывали на необходимость снизить риски в портфелях, однако он также допускал возможность покупок после резкого падения. По его словам, цены на нефть и ставки существенно не менялись, а движение рынка было похоже на ликвидацию позиций. Он добавил, что слышал о такой активности со стороны одного из хедж-фондов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Активность на рынке опционов

Накануне VanEck Semiconductor ETF подешевел на 3%, в то время как VIX снизился более чем на четыре пункта. По данным аккаунта OddStats в социальной сети X, это был первый случай в истории рынка, когда такие движения произошли одновременно.

По состоянию на середину дня трейдеры заключили почти 800 тысяч контрактов колл-опционов на VIX. По данным Cboe, это в 3,5 раза превышало средний показатель за предыдущие 30 дней.

Читай нас в