W USA indeks zmienności Cboe Volatility Index, znany jako VIX, 5 listopada wzrósł o ponad 11 punktów między wewnątrzdziennym minimum a maksimum. Był to największy jednodniowy ruch wskaźnika od 9 kwietnia. Około półtorej godziny po otwarciu sesji VIX zyskał do 5,7 punktu i przekroczył poziom 28.

Spadek indeksu S&P 500

Wraz z ruchem VIX indeks S&P 500 tracił 3% i zmierzał ku największemu spadkowi od kwietnia 2025 roku. Według CNBC, część traderów uważała, że przy takim spadku indeksu giełdowego zmienność mogła być jeszcze wyższa. Traderzy stosują punkt odniesienia, według którego poziom VIX wynoszący 16 punktów w przybliżeniu odpowiada ruchowi S&P 500 o 1%.

Noel Smith zaznaczył, że jego dane wskazywały na potrzebę ograniczenia ryzyka w portfelach, jednak dopuszczał również możliwość zakupów po gwałtownym spadku. Jak powiedział, ceny ropy i stopy nie zmieniały się znacząco, a ruch na rynku przypominał likwidację pozycji. Dodał, że słyszał o takiej aktywności ze strony jednego z funduszy hedgingowych.

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Aktywność na rynku opcji

Dzień wcześniej VanEck Semiconductor ETF potaniał o 3%, podczas gdy VIX spadł o ponad cztery punkty. Według konta OddStats w serwisie społecznościowym X był to pierwszy przypadek w historii rynku, gdy takie ruchy nastąpiły jednocześnie.

W połowie dnia traderzy zawarli niemal 800 tys. kontraktów opcji call na VIX. Według Cboe było to 3,5 raza więcej niż średnia z poprzednich 30 dni.

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