加拿大关闭班夫搜救犬项目——BBC News

加拿大公园管理局（Parks Canada）本月将终止加拿大落基山脉的搜救犬项目。该机构将取消其唯一一个训犬员职位，该职位设在加拿大班夫国家公园。BBC News报道。

加拿大公园管理局称，这是一个艰难的决定，并表示搜救行动今后将通过其他方式继续开展。该机构解释称，取消该职位是由于其执法部门的现代化改革。班夫国家公园每年接待超过400万名游客，位于加拿大最难以到达的山区之一。

该项目已运行55年

这些犬只被用于搜寻雪崩后被埋在雪下的徒步旅行者和滑雪者，以及在森林中迷路的成年人和儿童。曾在加拿大落基山脉工作17年的前训犬员斯科特·沃德表示，犬只能够更快地搜查雪崩残骸，并降低救援人员的风险，否则他们将不得不手动探测积雪。

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该项目最后一只工作犬是一只名为莱罗伊的德国牧羊犬，它于8月结束工作。在七年的服役期间，它协助追踪156人，找到57名在荒野中迷路的人，并协助侦破班夫的两起谋杀案。据《落基山展望报》报道，在项目取消前，一只新的工作犬已经完成训练。

反对削减的请愿书

这一决定引发抗议：自周二以来，已有超过5000人在要求恢复训犬员职位的请愿书上签名。请愿书发起人、代表班夫地区的保守党议员威廉·史蒂文森表示，他支持限制政府开支，但认为这一削减会对公共安全构成风险。

据《落基山展望报》报道，取消该项目是加拿大公园管理局近期削减1.45亿加元预算的一部分。该机构还宣布，未来将裁员数百人。财政事务议会秘书瑞安·特恩布尔在回应史蒂文森的呼吁时表示，政府正专注于减少赤字，并将公共资金投入增长、韧性和加拿大人的福祉。

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