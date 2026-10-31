Kanada kończy program psów ratowniczych w Banff — BBC News

Kanadyjska służba Parks Canada kończy w tym miesiącu program psów poszukiwawczo-ratowniczych w Kanadyjskich Górach Skalistych. Agencja likwiduje jedyne stanowisko przewodnika psa, które znajdowało się w Parku Narodowym Banff w Kanadzie. Informuje o tym BBC News.

Parks Canada nazwała to trudną decyzją i oświadczyła, że operacje poszukiwawczo-ratownicze będą nadal prowadzone innymi metodami. Agencja wyjaśniła likwidację stanowiska modernizacją swojego oddziału egzekwowania prawa. Park Narodowy Banff, który co roku odwiedza ponad 4 mln osób, znajduje się w jednym z najtrudniej dostępnych górskich regionów Kanady.

Program działał przez 55 lat

Psy wykorzystywano do poszukiwania turystów i narciarzy, którzy znaleźli się pod śniegiem po zejściu lawin, a także osób i dzieci, które zgubiły się w lesie. Były przewodnik psów Scott Ward, który pracował w Kanadyjskich Górach Skalistych przez 17 lat, zaznaczył, że psy umożliwiały szybsze przeszukiwanie rumowisk lawinowych i zmniejszały ryzyko dla ratowników, którzy w innym przypadku musieliby ręcznie sondować śnieg.

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Ostatni pies służbowy programu — owczarek niemiecki o imieniu Leroy — zakończył pracę w sierpniu. W ciągu siedmiu lat służby pomógł wytropić 156 osób, odnaleźć 57 osób zagubionych w dzikiej okolicy, a także przyczynił się do rozwiązania dwóch zabójstw w Banff. Według Rocky Mountain Outlook przed likwidacją programu wyszkolono już nowego psa do pracy.

Petycja przeciwko cięciom

Decyzja wywołała protest: od wtorku petycję w sprawie przywrócenia stanowiska przewodnika psa podpisało ponad 5 tys. osób. Jej inicjator, poseł Partii Konserwatywnej William Stevenson, reprezentujący okręg Banff, oświadczył, że popiera ograniczanie wydatków państwowych, ale uważa tę redukcję za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Według Rocky Mountain Outlook likwidacja programu odbywa się w ramach niedawnych cięć budżetowych Parks Canada o 145 mln dolarów kanadyjskich. Agencja ogłosiła także nadchodzące zwolnienie setek pracowników. Parlamentarny sekretarz ds. finansów Ryan Turnbull, odpowiadając na apel Stevensona, oświadczył, że rząd koncentruje się na zmniejszaniu deficytu i kierowaniu środków publicznych na wzrost, odporność i dobrobyt Kanadyjczyków.

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