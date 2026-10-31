Канада закрывает программу собак-спасателей в Банфе — BBC News

Канадская служба Parks Canada в этом месяце прекращает программу поисково-спасательных работ с собаками в Канадских Скалистых горах. Агентство упраздняет единственную должность кинолога, которая базировалась в национальном парке Банф в Канаде. Об этом сообщает BBC News.

В Parks Canada назвали это сложным решением и заявили, что поисково-спасательные операции будут и дальше проводиться другими способами. Агентство объяснило упразднение должности модернизацией своего подразделения по обеспечению правопорядка. Национальный парк Банф, который ежегодно посещают более 4 млн человек, расположен в одном из самых труднодоступных горных районов Канады.

Программа работала 55 лет

Собак привлекали к поиску туристов и лыжников, оказавшихся под снегом после схода лавин, а также людей и детей, заблудившихся в лесу. Бывший кинолог Скотт Уорд, работавший в Канадских Скалистых горах 17 лет, отметил, что собаки позволяли быстрее обследовать лавинные завалы и снижали риск для спасателей, которым в противном случае пришлось бы вручную зондировать снег.

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Последняя служебная собака программы — немецкая овчарка по кличке Лерой — завершила работу в августе. За семь лет службы она помогла выследить 156 человек, найти 57 человек, заблудившихся в дикой местности, а также способствовала раскрытию двух убийств в Банфе. По данным Rocky Mountain Outlook, до ликвидации программы уже подготовили новую собаку для работы.

Петиция против сокращения

Решение вызвало протест: с вторника петицию за восстановление должности кинолога подписали более 5 тыс. человек. Ее инициатор, депутат парламента от Консервативной партии Уильям Стивенсон, представляющий район Банфа, заявил, что поддерживает ограничение государственных расходов, но считает это сокращение риском для общественной безопасности.

По данным Rocky Mountain Outlook, ликвидация программы происходит в рамках недавнего сокращения бюджета Parks Canada на 145 млн канадских долларов. Агентство также объявило о предстоящем увольнении сотен сотрудников. Парламентский секретарь по вопросам финансов Райан Тернбалл в ответ на обращение Стивенсона заявил, что правительство сосредоточено на сокращении дефицита и направлении государственных средств на рост, устойчивость и благосостояние канадцев.

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