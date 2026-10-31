Канада закриває програму собак-рятувальників у Банфі — BBC News

Канадська служба Parks Canada цього місяця припиняє програму пошуку й порятунку із собаками в Канадських Скелястих горах. Агентство ліквідує єдину посаду кінолога, що базувалася в національному парку Банф у Канаді. Про це повідомляє BBC News.

У Parks Canada назвали це складним рішенням і заявили, що пошуково-рятувальні операції надалі проводитимуть іншими способами. Агентство пояснило ліквідацію посади модернізацією свого правоохоронного підрозділу. Національний парк Банф, який щороку відвідують понад 4 млн людей, розташований в одній із найважкодоступніших гірських місцевостей Канади.

Програма працювала 55 років

Собак залучали до пошуку туристів і лижників, які опинилися під снігом після сходження лавин, а також людей і дітей, що заблукали в лісі. Колишній кінолог Скотт Ворд, який працював у Канадських Скелястих горах 17 років, зазначив, що собаки давали змогу швидше обстежувати лавинні завали та зменшували ризик для рятувальників, яким інакше доводилося б зондувати сніг вручну.

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Останній службовий собака програми — німецька вівчарка на ім'я Лерой — завершив роботу в серпні. За сім років служби він допоміг відстежити 156 людей, знайти 57 осіб, які заблукали в дикій місцевості, а також сприяв розкриттю двох убивств у Банфі. За даними Rocky Mountain Outlook, перед ліквідацією програми вже підготували нового собаку для роботи.

Петиція проти скорочення

Рішення викликало протест: петицію за відновлення посади кінолога від вівторка підписали понад 5 тис. людей. Її ініціатор, депутат парламенту від Консервативної партії Вільям Стівенсон, який представляє район Банфа, заявив, що підтримує обмеження державних витрат, але вважає це скорочення ризиком для громадської безпеки.

За даними Rocky Mountain Outlook, ліквідація програми відбувається в межах нещодавніх скорочень бюджету Parks Canada на 145 млн канадських доларів. Агентство також оголосило про майбутнє звільнення сотень працівників. Парламентський секретар з питань фінансів Раян Тернбалл у відповідь на звернення Стівенсона заявив, що уряд зосереджений на зменшенні дефіциту та спрямуванні державних коштів на зростання, стійкість і добробут канадців.

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