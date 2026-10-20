阿联酋和法国在阿布扎比签署了一项政府间合作协议，涉及法国和阿联酋Rafale项目框架下的达索Rafale F5标准。该协议在法国总统埃马纽埃尔·马克龙访问阿联酋首都期间达成，据The National报道。

防务合作

该协议涵盖战斗航空领域工业合作的技术和财务参数。战略防务伙伴关系框架内的另一项安排涉及加强战略自主性，并减少对第三国的依赖。

法国国防部还与阿联酋签署协议，以提高两国武装力量的互操作性、增强工业韧性并发展包括人工智能和太空在内的技术。访问期间，马克龙参观了防务集团Edge Group的一处工业设施。

据该媒体报道，成立于2019年、由超过35家公司组成的Edge Group专注于武器系统、网络防御和电子战技术。该集团与法国公司建立了多项工业合作伙伴关系，并于近期与法国国防采购局签署了合作协议。

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能源与人工智能

双方还在能源、人工智能和先进技术领域签署了初步协议。法国初创企业AMI Labs与阿联酋机构签署了三项协议，其中包括MBZUAI大学、G42以及计算公司Analog。

MBZUAI将与AMI Labs在人工智能领域开展研发合作，而G42计划建立有关云基础设施和人工智能模型的战略合作框架。Analog和AMI Labs将探索把人工智能模型整合到机器人技术和物理人工智能系统中的可能性。

Adnoc Gas和施耐德电气另行达成初步协议，以评估先进技术并寻找提高能源系统效率的机会。Adnoc Refining和Technip Energies签署了两份合同，涉及扩大炼化能力和一个可持续航空燃料项目。

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