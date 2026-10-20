ZEA i Francja podpisały w Abu Zabi międzyrządową umowę o współpracy dotyczącą standardu Dassault Rafale F5 w ramach francuskiego i emirackiego programu Rafale. Porozumienie zawarto podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w stolicy ZEA, informuje The National.

Współpraca w dziedzinie obronności

Umowa obejmuje techniczne i finansowe parametry współpracy przemysłowej w dziedzinie lotnictwa bojowego. Kolejne porozumienie w ramach strategicznego partnerstwa obronnego dotyczy wzmocnienia autonomii strategicznej i zmniejszenia zależności od państw trzecich.

Ministerstwo Obrony Francji podpisało również z ZEA umowę dotyczącą zwiększenia interoperacyjności sił zbrojnych obu krajów, wzmocnienia odporności przemysłowej oraz rozwoju technologii, w tym sztucznej inteligencji i technologii kosmicznych. Podczas wizyty Macron odwiedził obiekt przemysłowy konglomeratu obronnego Edge Group.

Według publikacji Edge Group, założona w 2019 roku i skupiająca ponad 35 spółek, specjalizuje się w technologiach dla systemów uzbrojenia, cyberobrony i walki elektronicznej. Grupa ma kilka partnerstw przemysłowych z francuskimi firmami i niedawno zawarła umowę o współpracy z Francuską Agencją Zamówień Obronnych.

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Energetyka i sztuczna inteligencja

Strony podpisały również wstępne porozumienia w dziedzinach energetyki, sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii. Francuski startup AMI Labs zawarł trzy umowy z emirackimi podmiotami, w tym z uniwersytetem MBZUAI, firmą G42 i firmą obliczeniową Analog.

MBZUAI będzie współpracować z AMI Labs w zakresie badań i rozwoju sztucznej inteligencji, natomiast G42 planuje stworzyć ramy strategicznej współpracy dotyczącej infrastruktury chmurowej i modeli sztucznej inteligencji. Analog i AMI Labs zbadają możliwości integracji modeli AI z robotyką i systemami fizycznej sztucznej inteligencji.

Adnoc Gas i Schneider Electric osobno zawarły wstępną umowę w celu oceny zaawansowanych technologii i poszukiwania możliwości zwiększenia efektywności systemów energetycznych. Adnoc Refining i Technip Energies podpisały dwa kontrakty dotyczące zwiększenia mocy przerobowych oraz projektu zrównoważonego paliwa lotniczego.

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