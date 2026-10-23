Tajwan odwołał 979 krajowych i międzynarodowych lotów, a szkoły, biura i rynki finansowe w większości regionów zawiesiły działalność z powodu zbliżającego się tajfunu Champi. W piątek sztorm znajdował się około 170 km na wschód od wyspy i według prognoz miał przejść w pobliżu północno-wschodniego Tajwanu, podaje Daily Maverick.

Ofiary i ewakuacja

Z powodu silnego wiatru i ulewnych deszczy zginęła jedna osoba, a 163 kolejne zostały ranne. Z obszarów górskich ewakuowano 2639 osób. Firma Taipower poinformowała, że ponad 77 tysięcy gospodarstw domowych pozostawało bez prądu, choć w większości z nich dostawy energii zostały już przywrócone.

Tajwańska Centralna Administracja Meteorologiczna podała, że porywy wiatru w pobliżu centrum Champi osiągały około 191 km/h. Promień tajfunu szacowano na około 320 km, co wystarcza, by objąć większość wyspy. Meteorolodzy nie wykluczali wejścia sztormu na ląd, jeśli spowolniłby lub zmienił trajektorię.

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Ostrzeżenia dla wybrzeża

Mieszkańcy nadmorskich miast otrzymali mobilne ostrzeżenia przed porywami wiatru przekraczającymi 150 km/h oraz wezwanie do natychmiastowego szukania schronienia. Dla obszarów górskich na północy Tajwanu, w tym w pobliżu Tajpej, prognozowano niemal metr opadów.

W północno-wschodnim powiecie Yilan władze rozdawały worki z piaskiem oraz przygotowały pojazdy amfibijne i nadmuchiwane łodzie ratunkowe. W porcie Suao poinformowano, że w razie potrzeby wojsko pomoże w ewakuacji i usuwaniu skutków niepogody. Jednocześnie kolej dużych prędkości, która łączy północ i południe wyspy, nadal kursowała. Producent chipów TSMC przekazał, że jego działalność nie została znacząco dotknięta.

Według prognoz Champi miał przejść w pobliżu północno-wschodniego Tajwanu, następnie skręcić na północ w kierunku chińskiego wybrzeża, a później przemieszczać się w stronę południowej Japonii.

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