Тайвань отменил 979 внутренних и международных авиарейсов, а школы, офисы и финансовые рынки в большинстве регионов приостановили работу из-за приближения тайфуна Чемпи. По состоянию на пятницу шторм находился примерно в 170 км к востоку от острова; по прогнозу, он должен был пройти вблизи северо-востока Тайваня, сообщает Daily Maverick.

Жертвы и эвакуация

Из-за сильного ветра и ливней погиб один человек, еще 163 получили ранения. Из горных районов эвакуировали 2639 человек. Компания Taipower сообщила, что без электроснабжения остались более 77 тысяч домохозяйств, хотя большинству из них подачу электроэнергии уже восстановили.

Центральное метеорологическое управление Тайваня отметило, что порывы ветра вблизи центра Чемпи достигали около 191 км/ч. Радиус тайфуна оценивали примерно в 320 км — этого достаточно, чтобы охватить большую часть острова. Метеорологи не исключали выхода шторма на сушу, если он замедлится или изменит траекторию.

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Предупреждения для побережья

Жители прибрежных городов получили мобильные предупреждения о порывах ветра свыше 150 км/ч и призыв немедленно искать укрытие. Для горных районов на севере Тайваня, в том числе вблизи Тайбэя, прогнозировали почти метр осадков.

В северо-восточном уезде Илань власти раздавали мешки с песком и подготовили автомобили-амфибии и надувные спасательные лодки. В порту Суао заявили, что при необходимости военные будут помогать с эвакуацией и ликвидацией последствий непогоды. В то же время высокоскоростная железная дорога, соединяющая север и юг острова, продолжила работу. Производитель чипов TSMC сообщил, что его работа не испытала существенного влияния.

Согласно прогнозу, Чемпи должен был пройти вблизи северо-востока Тайваня, затем повернуть на север в сторону китайского побережья, а позже двигаться к югу Японии.

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