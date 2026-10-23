Izrael może wydalić pięć Włoszek z Zachodniego Brzegu — ANSA English
Izraelskie władze mogą w piątek wydalić pięć włoskich aktywistek. Zostały one zatrzymane w czwartek przez Siły Obronne Izraela we wsi Al-Bweib na Zachodnim Brzegu Jordanu. Powołując się na poinformowane źródła, informuje ANSA English.
Zatrzymanie podczas zbioru oliwek
W chwili zatrzymania kobiety towarzyszyły palestyńskim rolnikom podczas zbioru oliwek. Agencja podaje, że zatrzymane to pięć włoskich aktywistek.
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Przekazanie do urzędu imigracyjnego
Izraelskie władze poinformowały ambasadę Włoch w Tel Awiwie oraz konsulat w Jerozolimie, że w piątek pięć kobiet ma zostać przekazanych izraelskiemu Urzędowi Imigracyjnemu.
Przekazanie zaplanowano jako etap przygotowawczy do ich deportacji. Według źródeł ANSA wydalenie może nastąpić już w piątek. Materiał ANSA English jest datowany na 23 października 2026 roku i opublikowany z Rzymu.