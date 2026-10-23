W Johannesburgu w Republice Południowej Afryki odblokowano karty paliwowe Departamentu Policji Metropolitalnej Johannesburga (JMPD), przez co istniało ryzyko zmniejszenia liczby radiowozów patrolujących ulice miasta. Kart można ponownie używać na stacjach paliw, informuje TimesLIVE.

Przyczyna zakłócenia

W wewnętrznym komunikacie JMPD, opublikowanym późnym wieczorem w czwartek, wskazano, że karty odblokowano po zakłóceniu związanym z przejściem miasta od jednego dostawcy usług bankowych do innego. Rzeczniczka burmistrza Hathu Tshilo Mulaudzi oświadczyła, że przejście to tymczasowo wpłynęło na przetwarzanie płatności.

Jak powiedziała, burmistrz Johannesburga Dada Morero polecił pilnie rozwiązać problem i poprosił o informowanie go o sytuacji, dopóki tankowanie floty JMPD nie wróci do normalnego trybu. Miasto i dostawca usług odbyli spotkanie oraz uzgodnili dalsze kroki, w tym dotyczące płatności.

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Ograniczenia dla służbowych pojazdów

Mimo odblokowania kart w JMPD utrzymano środki oszczędzania paliwa. Pracownikom nakazano unikać prywatnych przejazdów służbowymi pojazdami, a transport departamentu wykorzystywać wyłącznie do zatwierdzonych zadań służbowych.

Policja ostrzegła również, że będzie kontrolować niewłaściwe używanie pojazdów, w tym pracę silników na biegu jałowym podczas postoju. Wcześniej szef policji Patrick Jaca nakazał kierownikom ograniczyć przemieszczanie pojazdów oraz zakazał pracownikom wszystkich szczebli zabierania państwowych samochodów do domu.

Dyspozycje te wydano po tym, jak niektóre stacje paliw, według publikacji, odmówiły obsługi JMPD lub ustanowiły limity na jego rachunkach z powodu niezapłaconych rachunków. Jaca nazwał niedobór paliwa znaczącym ryzykiem dla ciągłości działania jednostki.

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