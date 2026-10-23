Wyższy sąd w Seulu w Korei Południowej uniewinnił w piątek burmistrza miasta Oh Se-hoona od zarzutu naruszenia ustawy o funduszach politycznych. Po orzeczeniu politycy obozu liberalnego zapowiedzieli zintensyfikowanie działań na rzecz reformy systemu sądownictwa, informuje Korea Herald.

Reakcja Partii Demokratycznej

Kim Min-seok, przewodniczący rządzącej Demokratycznej Partii Korei, oświadczył, że orzeczenie jest trudne do zaakceptowania zarówno z prawnego punktu widzenia, jak i z perspektywy zdrowego rozsądku. Jego zdaniem wzmocniło ono publiczne podejrzenia wobec władzy sądowniczej.

Park Sung-jun, starszy rzecznik Partii Demokratycznej, powiedział, że uniewinnienie Oh Se-hoona ponownie ożywi żądania reformy sądownictwa. Jednocześnie nie sprecyzował, jakie konkretnie kroki planuje partia. Park umniejszył również prawdopodobieństwo, że orzeczenie natychmiast doprowadzi do rozpoczęcia procedury impeachmentu prezesa Sądu Najwyższego Cho Hee-dae.

Partia rządząca i mała liberalna opozycja wcześniej wywierały presję na władzę sądowniczą, na czele której stoi Cho Hee-dae. Wśród powodów wskazywały procedurę powoływania sędziów Sądu Najwyższego, a także decyzję Sądu Najwyższego o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy związanej z prezydentem Lee Jae-myungiem na miesiąc przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi.

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Wezwania do impeachmentu

Cho Kuk, założyciel i były lider małej liberalnej Partii Odnowy Korei, nazwał uniewinnienie Oh Se-hoona dowodem sprzeciwu ze strony upolitycznionego systemu sądowniczego. Partia wcześniej w tym tygodniu złożyła wniosek o impeachment Cho Hee-dae i zwróciła się do Partii Demokratycznej o jego poparcie. Do wniesienia takiego wniosku do Zgromadzenia Narodowego potrzebnych jest co najmniej 100 podpisów.

Shin Chang-sik, przewodniczący Partii Odnowy Korei, twierdził, że system sądowniczy pod kierownictwem Cho Hee-dae był ogólnie pobłażliwy wobec konserwatywnych działaczy, w tym osób zaangażowanych w nielegalne ogłoszenie stanu wojennego przez byłego prezydenta Yoon Suk Yeola w 2024 roku. Wezwał blok liberalny, by nie zwlekał z impeachmentem Cho oraz likwidacją Krajowej Administracji Sądowej.

Stanowisko opozycji

Główna opozycyjna Partia Siły Narodu, której członkiem jest Oh Se-hoon, z zadowoleniem przyjęła uniewinnienie. Jej przewodniczący Jang Dong-hyuk wezwał specjalnego prokuratora, który postawił burmistrzowi zarzuty, by nie odwoływał się od decyzji do Sądu Najwyższego. Park Jun-kwon, starszy rzecznik partii, oświadczył, że burmistrz Seulu będzie teraz mógł kontynuować pracę bez dalszych przeszkód.

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