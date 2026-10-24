Tajwan deportował chińskiego influencera znanego w mediach społecznościowych jako Berlinsun i ukarał go grzywną w wysokości 200 tys. dolarów tajwańskich. Rozpowszechniał on informacje o usługach związanych z macierzyństwem zastępczym dla par jednopłciowych, informuje Taipei Times.

Grzywna za reklamę usług medycznych

Departament Zdrowia miasta Kaohsiung oświadczył, że mężczyzna publikował nagrania o spotkaniach z obserwatorami na Tajwanie, a także wyjaśniał, jak mieć dziecko przy użyciu technik wspomaganego rozrodu. Według oceny urzędu naruszył on ustawę o opiece medycznej, która zakazuje reklamowania usług medycznych osobom i organizacjom niebędącym placówkami medycznymi.

Departament podkreślił, że influencer nie był ani lekarzem, ani licencjonowaną placówką medyczną. Wysokość grzywny zwiększono do 200 tys. dolarów tajwańskich ze względu na jego dużą publiczność i szeroki wpływ w mediach społecznościowych.

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Naruszenie warunków wjazdu turystycznego

Tajwańska Narodowa Agencja Imigracyjna poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany w Kaohsiungu w czwartek, po czym podjęto decyzję o jego deportacji. Przybył na Tajwan na wizie turystycznej, jednak prowadził działalność niezgodną z celem swojej wizyty.

Tajwańska ustawa o wspomaganym rozrodzie określa wymogi dla świadczeniodawców medycznych, osób mogących korzystać z takich procedur oraz samych procedur. Komercyjne macierzyństwo zastępcze nie jest na wyspie dozwolone. Berlinsun ma ponad milion obserwujących na Instagramie i Douyin; lokalne media informowały, że on i jego partner mieszkają w Malezji oraz opowiadali w mediach społecznościowych o swoim doświadczeniu posiadania dzieci dzięki dawstwu komórek jajowych i macierzyństwu zastępczemu.

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