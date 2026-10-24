《台北时报》：台湾驱逐网红并罚款20万新台币

台湾驱逐了一名在社交媒体上以Berlinsun为名的中国网红，并对其处以20万新台币罚款。他传播了与为同性伴侣提供代孕服务相关的信息，《台北时报》报道。

因宣传医疗服务被罚款

高雄市卫生局表示，该男子发布了有关在台湾与粉丝见面的视频，还解释了如何借助辅助生殖技术生育孩子。该部门认为，他违反了《医疗法》，该法禁止非医疗机构的个人和组织宣传医疗服务。

该部门强调，这名网红既不是医生，也不是持有执照的医疗机构。由于他拥有庞大的受众群体并在社交媒体上具有广泛影响力，罚款金额提高至20万新台币。

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违反旅游入境条件

台湾移民署表示，该男子于周四在高雄被拘留，随后决定将其驱逐出境。他持旅游签证抵达台湾，但从事的活动不符合其访问目的。

台湾《人工生殖法》规定了医疗服务提供者、可使用此类程序的人员以及程序本身的要求。该岛不允许商业代孕。Berlinsun在Instagram和抖音上拥有超过100万粉丝；当地媒体报道称，他和伴侣居住在马来西亚，并在社交媒体上讲述了他们通过卵子捐赠和代孕生育孩子的经历。

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