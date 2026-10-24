Тайвань депортировал китайского инфлюенсера, известного в социальных сетях как Berlinsun, и оштрафовал его на 200 тысяч тайваньских долларов. Он распространял информацию об услугах, связанных с суррогатным материнством для однополых пар, сообщает Taipei Times.

Штраф за рекламу медицинских услуг

Департамент здравоохранения города Гаосюн заявил, что мужчина публиковал видео о встречах с подписчиками на Тайване, а также объяснял, как завести ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. По оценке ведомства, он нарушил Закон о медицинской помощи, который запрещает лицам и организациям, не являющимся медицинскими учреждениями, рекламировать медицинские услуги.

В департаменте подчеркнули, что инфлюенсер не был ни врачом, ни лицензированным медицинским учреждением. Размер штрафа увеличили до 200 тысяч тайваньских долларов из-за его большой аудитории и широкого влияния в социальных сетях.

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Нарушение условий туристического въезда

Национальное иммиграционное агентство Тайваня сообщило, что мужчину задержали в Гаосюне в четверг, после чего было принято решение о его депортации. Он прибыл на Тайвань по туристической визе, однако занимался деятельностью, не соответствовавшей цели его визита.

Закон Тайваня о вспомогательной репродукции устанавливает требования к медицинским поставщикам услуг, лицам, которые могут воспользоваться такими процедурами, и самим процедурам. Коммерческое суррогатное материнство на острове не разрешено. У Berlinsun более миллиона подписчиков в Instagram и Douyin; местные СМИ сообщали, что он и его партнер живут в Малайзии и рассказывали в социальных сетях о своем опыте рождения детей с помощью донорства яйцеклеток и суррогатного материнства.

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