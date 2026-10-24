W Pakistanie gubernator prowincji Chajber Pasztunchwa Faisal Karim Kundi oświadczył, że nie będzie negocjacji ani ustępstw wobec sił, które nie uznają konstytucji i działają przeciwko państwu. Jego zdaniem do przywrócenia pokoju w prowincji potrzebne są zdecydowane działania przeciwko terroryzmowi oraz wzmocnienie możliwości policji.

Jak informuje Dawn, Kundi złożył to oświadczenie w Charsaddzie po odwiedzeniu rodzin zastępcy superintendenta Departamentu Antyterrorystycznego Imranuddina Khana oraz konstabla Kazima Jana. Obaj policjanci zginęli podczas operacji przeciwko bojownikom w dystrykcie Karak, a następnie zostali pochowani w rodzinnych wsiach w Charsaddzie z honorami policyjnymi.

Wzmocnienie policji

Gubernator powiedział, że armia Pakistanu, policja i inne służby bezpieczeństwa poniosły znaczne straty, zapewniając bezpieczeństwo kraju. Zaapelował również do ludności, aby nie wspierała bojowników ani nie udzielała im schronienia.

Według Kundiego policja i inne organy ścigania potrzebują nowoczesnego uzbrojenia i wyposażenia. Oświadczył, że jest gotów przeznaczyć na ten cel środki ze swojego funduszu rozwoju. Minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi, według gubernatora, zapewnił go, że władze federalne są gotowe przekazać policji niezbędne uzbrojenie i zasoby finansowe.

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Doradczyni gubernatora ds. informacji Samar Haroon Bilour powiedziała, że policja i Departament Antyterrorystyczny potrzebują nowoczesnej broni, opancerzonych pojazdów, systemów śledzenia oraz środków ochrony indywidualnej. Podkreśliła potrzebę stałego wsparcia federalnego dla tych struktur.

Pakiet dla prowincji

Osobno, na konferencji prasowej w Peszawarze, Kundi oświadczył, że premier Shehbaz Sharif ogłosił dla Chajber Pasztunchwy pakiet o wartości 160 mld rupii pakistańskich. Według niego premier polecił również przeprowadzić spotkanie dotyczące problemów z gazem i pszenicą.

Gubernator zaznaczył, że podczas posiedzenia Narodowego Komitetu Wysokiego Szczebla, w którym uczestniczyli premier i najwyższe dowództwo wojskowe, omówiono kwestie bezpieczeństwa, rozwoju i problemy społeczne prowincji. Kundi powiązał pokój w regionie z rozwojem oraz możliwością przyciągania zagranicznych inwestycji.

Oświadczył również, że prowincja nie otrzymuje należnego jej udziału w wodzie na mocy porozumienia z 1991 roku. Według niego przetargi na pakiety 1 i 4 kanału Chashma mają zostać ogłoszone w przyszłym miesiącu.

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