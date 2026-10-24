在巴基斯坦，开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪表示，对于不承认宪法并从事反国家活动的势力，不会进行谈判或作出让步。他认为，要恢复该省和平，需要采取果断行动打击恐怖主义，并加强警方能力。

据《黎明报》报道，昆迪在查尔萨达探望反恐部门副警监伊姆兰丁·汗和警员卡齐姆·扬的家属后作出这一表态。两名警员在卡拉克地区针对武装分子的行动中丧生，随后在查尔萨达的家乡村庄以警察荣誉安葬。

加强警方力量

省长表示，巴基斯坦军队、警方及其他安全机构在保障国家安全时遭受了重大损失。他还呼吁民众不要支持武装分子，也不要向他们提供藏身之处。

昆迪表示，警方和其他执法机构需要现代化武器和装备。他称，愿意从其发展基金中拨款用于此事。据省长称，内政部长莫辛·纳克维向他保证，联邦当局准备向警方提供必要的武器和财政资源。

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省长信息事务顾问萨马尔·哈伦·比卢尔表示，警方和反恐部门需要现代化武器、防护车辆、追踪系统及个人防护装备。她强调，这些机构需要持续获得联邦支持。

省级一揽子计划

此外，昆迪在白沙瓦举行的新闻发布会上表示，总理夏巴兹·谢里夫已为开伯尔-普什图省宣布一项价值1600亿巴基斯坦卢比的一揽子计划。据他称，总理还指示就天然气和小麦问题举行会议。

省长指出，在总理和军方高层领导参加的国家高级别委员会会议上，讨论了该省的安全、发展和社会问题。昆迪将该地区的和平与发展以及吸引外国投资的能力联系起来。

他还表示，根据1991年协议，该省未获得应有的水资源份额。据他称，计划于下个月公布恰什马运河第1和第4标段的招标。

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