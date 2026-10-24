В Пакистане губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди заявил, что не будет переговоров или уступок силам, которые не признают Конституцию и действуют против государства. По его мнению, для восстановления мира в провинции необходимы решительные действия против терроризма и усиление возможностей полиции.

Как сообщает Dawn, Кунди сделал это заявление в Чарсадде после посещения семей заместителя суперинтенданта Контртеррористического департамента Имрануддина Хана и констебля Казима Джана. Оба полицейских погибли во время операции против боевиков в районе Карак, а позднее были похоронены в родных селах в Чарсадде с полицейскими почестями.

Усиление полиции

Губернатор заявил, что армия Пакистана, полиция и другие силовые ведомства понесли значительные потери, обеспечивая безопасность страны. Он также призвал население не поддерживать боевиков и не предоставлять им убежище.

По словам Кунди, полиция и другие правоохранительные органы нуждаются в современном вооружении и оборудовании. Он заявил о готовности направить на это средства из своего фонда развития. Министр внутренних дел Мохсин Накви, по утверждению губернатора, заверил его, что федеральные власти готовы предоставить полиции необходимое вооружение и финансовые ресурсы.

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Советница губернатора по вопросам информации Самар Харун Билур заявила, что полиции и Контртеррористическому департаменту необходимы современное оружие, защищенные автомобили, системы отслеживания и средства индивидуальной защиты. Она подчеркнула необходимость постоянной федеральной поддержки этих структур.

Пакет для провинции

Отдельно на пресс-конференции в Пешаваре Кунди заявил, что премьер-министр Шехбаз Шариф объявил для Хайбер-Пахтунхвы пакет на 160 млрд пакистанских рупий. По его словам, премьер также поручил провести встречу по проблемам с газом и пшеницей.

Губернатор отметил, что на заседании Национального комитета высокого уровня, в котором участвовали премьер-министр и высшее военное руководство, обсуждались безопасность, развитие и общественные проблемы провинции. Кунди связал мир в регионе с развитием и возможностью привлекать иностранные инвестиции.

Он также заявил, что провинция не получает причитающуюся ей долю воды по соглашению 1991 года. По его словам, тендеры по пакетам 1 и 4 канала Чашма планируют объявить в следующем месяце.

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