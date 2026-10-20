ОАЕ та Франція в Абу-Дабі підписали міжурядову угоду про співпрацю щодо стандарту Dassault Rafale F5 у межах французької та еміратської програм Rafale. Домовленість уклали під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона до столиці ОАЕ, повідомляє The National.

Співпраця в оборонній сфері

Угода охоплює технічні та фінансові параметри промислової співпраці у сфері бойової авіації. Ще одна домовленість у межах стратегічного оборонного партнерства стосується посилення стратегічної автономії та зменшення залежності від третіх країн.

Міністерство оборони Франції також підписало з ОАЕ угоду щодо підвищення взаємосумісності збройних сил двох країн, зміцнення промислової стійкості та розвитку технологій, зокрема штучного інтелекту й космосу. Під час візиту Макрон відвідав промисловий об’єкт оборонного конгломерату Edge Group.

За даними видання, Edge Group, заснована 2019 року та яка об’єднує понад 35 компаній, спеціалізується на технологіях для систем озброєння, кіберзахисту та радіоелектронної боротьби. Група має кілька промислових партнерств із французькими компаніями та нещодавно уклала угоду про співпрацю з Французьким агентством оборонних закупівель.

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Енергетика та штучний інтелект

Сторони також підписали попередні домовленості у сферах енергетики, штучного інтелекту та передових технологій. Французький стартап AMI Labs уклав три угоди з еміратськими структурами, зокрема університетом MBZUAI, компанією G42 і обчислювальною компанією Analog.

MBZUAI співпрацюватиме з AMI Labs у дослідженнях і розробках у сфері ШІ, а G42 планує створити рамку стратегічної співпраці щодо хмарної інфраструктури та моделей штучного інтелекту. Analog і AMI Labs вивчатимуть можливості інтеграції ШІ-моделей у робототехніку та системи фізичного ШІ.

Adnoc Gas і Schneider Electric окремо уклали початкову угоду для оцінювання передових технологій та пошуку можливостей підвищити ефективність енергетичних систем. Adnoc Refining і Technip Energies підписали два контракти щодо нарощування переробних потужностей і проєкту зі сталого авіаційного палива.

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