ОАЭ и Франция подписали в Абу-Даби межправительственное соглашение о сотрудничестве по стандарту Dassault Rafale F5 в рамках французской и эмиратской программ Rafale. Договоренность была заключена во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в столицу ОАЭ, сообщает The National.

Сотрудничество в сфере обороны

Соглашение охватывает технические и финансовые параметры промышленного сотрудничества в сфере боевой авиации. Еще одна договоренность в рамках стратегического оборонного партнерства касается усиления стратегической автономии и уменьшения зависимости от третьих стран.

Министерство обороны Франции также подписало с ОАЭ соглашение о повышении совместимости вооруженных сил двух стран, укреплении промышленной устойчивости и развитии технологий, в частности искусственного интеллекта и космоса. Во время визита Макрон посетил промышленный объект оборонного конгломерата Edge Group.

По данным издания, Edge Group, основанная в 2019 году и объединяющая более 35 компаний, специализируется на технологиях для систем вооружения, киберзащиты и радиоэлектронной борьбы. Группа имеет несколько промышленных партнерств с французскими компаниями и недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Французским агентством оборонных закупок.

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Энергетика и искусственный интеллект

Стороны также подписали предварительные договоренности в сферах энергетики, искусственного интеллекта и передовых технологий. Французский стартап AMI Labs заключил три соглашения с эмиратскими структурами, в частности университетом MBZUAI, компанией G42 и вычислительной компанией Analog.

MBZUAI будет сотрудничать с AMI Labs в исследованиях и разработках в сфере ИИ, а G42 планирует создать рамки стратегического сотрудничества по облачной инфраструктуре и моделям искусственного интеллекта. Analog и AMI Labs изучат возможности интеграции ИИ-моделей в робототехнику и системы физического ИИ.

Adnoc Gas и Schneider Electric отдельно заключили первоначальное соглашение для оценки передовых технологий и поиска возможностей повысить эффективность энергетических систем. Adnoc Refining и Technip Energies подписали два контракта о наращивании перерабатывающих мощностей и проекте устойчивого авиационного топлива.

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