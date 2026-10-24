Гондурас и Святой Престол 22 октября подписали в Ватикане соглашение из 25 статей, устанавливающее юридические гарантии деятельности Католической церкви, в том числе ее школ, благотворительных учреждений и богослужений. Документ в Зале договоров Апостольского дворца подписали президент Гондураса Насри Асфура и государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

Как сообщает The Rio Times, соглашение подтверждает правосубъектность церкви и ее право самостоятельно управлять своими делами и свободно назначать служителей. Оно также предусматривает гарантии религиозной свободы, включая свободу богослужения, и признает право отказываться от определенных действий по соображениям совести.

Тайна исповеди и пастырская деятельность

Одно из положений договора гарантирует неприкосновенность тайны католической исповеди без условий или ограничений. Отдельно документ защищает профессиональную тайну пастырских работников — мирян и церковных работников, предоставляющих душпастырскую поддержку, — способом, аналогичным защите тайны исповеди.

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Церковь также сможет учреждать образовательные и благотворительные учреждения и осуществлять пастырскую опеку в социальных, образовательных, медицинских и пенитенциарных учреждениях, как государственных, так и частных. Соглашение предусматривает содействие духовной опеке военнослужащих и сотрудников полиции.

Соглашение еще должно пройти ратификацию

Подписанный документ не вступил в силу сразу. Стороны должны завершить собственные процедуры одобрения, после чего соглашение начнет действовать в день обмена ратификационными грамотами.

В состав гондурасской делегации вошли министр иностранных дел Мирея Агуэро де Корралес, министр по делам президентства Хуан Карлос Гарсия Медина и посол при Святом Престоле Гиллиам Ноэми Гомес Гифарро. От Ватикана на церемонии также присутствовали секретарь по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер и должностные лица Государственного секретариата.

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