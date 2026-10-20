联合国呼吁胡塞武装开放对塔伊兹的人道援助通道——半岛电视台

联合国人权事务高级专员沃尔克·蒂尔克呼吁胡塞武装立即允许人道援助进入其包围的也门城市塔伊兹。他表示，连接塔伊兹和亚丁的唯一补给路线被关闭，使平民处境艰难，阻碍援助并限制获得必需品的渠道。

据半岛电视台报道，胡塞武装，也称“安萨尔真主”运动，在夺取连接该市与该国南部的一条重要道路后，再次包围了塔伊兹。蒂尔克强调，人道主义物资必须畅通无阻地运抵该市，希望离开的平民应能够自由且安全地离开。

物资短缺与平民伤亡

塔伊兹的人道主义局势正接近临界点：基本商品价格上涨数倍，部分商品供应不足。也门获得国际承认的政府已请求联合国介入并解除封锁。该政府估计，这场围困威胁到超过400万人。

联合国世界粮食计划署表示，由于前线变化和道路封锁，80万人失去了获得维持生命所需援助的渠道；其中绝大多数位于塔伊兹。总体而言，也门有超过1800万人面临严重粮食不安全。

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从8月1日至10月19日，塔伊兹省的战斗行动造成至少32名平民死亡，其中包括14名儿童。蒂尔克呼吁冲突各方不要在人口稠密地区使用大范围杀伤性爆炸武器，并采取一切可能措施保护平民和民用物体。

舍卜沃袭击与对沙特阿拉伯的打击

与此同时，舍卜沃省地方当局将胡塞武装袭击阿拉姆军事基地造成的死亡人数上调至73人。也门政府称，10月19日对该营地发动的弹道导弹袭击是“阴险的血腥袭击”和战争罪行。也门总统领导委员会主席拉沙德·阿里米正式请求联合国将胡塞武装认定为恐怖组织。

沙特阿拉伯领导的联盟还表示，拦截并摧毁了一枚由胡塞武装向利雅得方向发射的弹道导弹。英国表示，在该王国的城市和基础设施遭受导弹和无人机袭击后，将部署“台风”战斗机为沙特阿拉伯提供防御支持。英国国防部指出，这些飞机将仅执行防御任务，不会对也门发动打击。

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