ООН призвала хуситов открыть доступ помощи в Таиз — Al Jazeera

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал хуситов немедленно допустить гуманитарную помощь в окруженный ими город Таиз в Йемене. По его словам, закрытие единственного маршрута снабжения, соединявшего Таиз с Аденом, ставит мирных жителей в тяжелое положение, блокирует помощь и ограничивает доступ к необходимым товарам.

Как сообщает Al Jazeera, хуситы, также известные как движение «Ансар Аллах», вновь окружили Таиз после захвата важной дороги, соединявшей город с югом страны. Тюрк подчеркнул, что гуманитарные грузы должны беспрепятственно поступать в город, а мирным жителям, желающим уехать, должна быть обеспечена возможность сделать это свободно и безопасно.

Дефицит товаров и жертвы среди мирных жителей

Гуманитарная ситуация в Таизе приближается к критической черте: цены на базовые товары выросли в несколько раз, а некоторых товаров не хватает. Международно признанное правительство Йемена обратилось к ООН с просьбой вмешаться и снять блокаду. По оценке правительства, осада угрожает более чем 4 миллионам человек.

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что из-за изменений линии фронта и перекрытия дорог 800 тысяч человек потеряли доступ к жизненно необходимой помощи; подавляющее большинство из них находится в Таизе. В целом в Йемене более 18 миллионов человек сталкиваются с тяжелой продовольственной небезопасностью.

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С 1 августа по 19 октября в результате боевых действий в мухафазе Таиз погибли не менее 32 мирных жителей, среди них 14 детей. Тюрк призвал все стороны конфликта не применять в населенных районах взрывное оружие с широкой зоной поражения и принимать все возможные меры для защиты мирных жителей и гражданских объектов.

Атака в Шабве и удары по Саудовской Аравии

Тем временем местные власти мухафазы Шабва повысили до 73 число погибших в результате атаки хуситов на военную базу Аль-Алам. Йеменское правительство назвало удары баллистическими ракетами по лагерю, нанесенные 19 октября, «вероломным кровавым нападением» и военным преступлением. Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими официально обратился к ООН с просьбой признать хуситов террористической организацией.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией также заявила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении Эр-Рияда. Великобритания сообщила, что развернет истребители Typhoon для оборонной поддержки Саудовской Аравии после ракетных и дроновых атак на города и инфраструктуру королевства. В британском Министерстве обороны отметили, что самолеты будут выполнять исключительно оборонительную роль и не будут наносить удары по Йемену.

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