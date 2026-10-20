Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk wezwał الحوثich do natychmiastowego dopuszczenia pomocy humanitarnej do otoczonego przez nich miasta Taiz w Jemenie. Jak podkreślił, zamknięcie jedynej trasy zaopatrzeniowej łączącej Taiz z Adenem stawia ludność cywilną w trudnej sytuacji, blokuje pomoc i ogranicza dostęp do niezbędnych towarów.

Jak informuje Al Jazeera, Huti, znani również jako ruch Ansar Allah, ponownie otoczyli Taiz po zajęciu ważnej drogi łączącej miasto z południem kraju. Türk podkreślił, że transporty humanitarne muszą docierać do miasta bez przeszkód, a cywilom chcącym je opuścić należy zapewnić możliwość uczynienia tego swobodnie i bezpiecznie.

Niedobory towarów i ofiary wśród cywilów

Sytuacja humanitarna w Taiz zbliża się do krytycznego poziomu: ceny podstawowych towarów wzrosły kilkukrotnie, a niektórych produktów brakuje. Uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu zwrócił się do ONZ z prośbą o interwencję i zniesienie blokady. Według oceny rządu oblężenie zagraża ponad 4 milionom ludzi.

Światowy Program Żywnościowy ONZ oświadczył, że z powodu zmian na linii frontu i zamknięcia dróg 800 tysięcy osób straciło dostęp do niezbędnej do życia pomocy; zdecydowana większość z nich przebywa w Taiz. Łącznie w Jemenie ponad 18 milionów ludzi doświadcza poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego.

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Od 1 sierpnia do 19 października w wyniku działań zbrojnych w muhafazie Taiz zginęło co najmniej 32 cywilów, w tym 14 dzieci. Türk wezwał wszystkie strony konfliktu, by nie używały na obszarach zamieszkanych broni wybuchowej o szerokim obszarze rażenia oraz by podjęły wszelkie możliwe środki w celu ochrony ludności cywilnej i obiektów cywilnych.

Atak w Szabwie i uderzenia na Arabię Saudyjską

Tymczasem lokalne władze muhafazy Szabwa podniosły do 73 liczbę zabitych w wyniku ataku Huti na bazę wojskową Al-Alam. Jemeński rząd nazwał uderzenia rakietami balistycznymi na obóz, przeprowadzone 19 października, „zdradzieckim krwawym atakiem” i zbrodnią wojenną. Przewodniczący Prezydenckiej Rady Przywódczej Jemenu Raszad al-Alimi formalnie zwrócił się do ONZ z prośbą o uznanie Huti za organizację terrorystyczną.

Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej również poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu rakiety balistycznej wystrzelonej przez Huti w kierunku Rijadu. Wielka Brytania oświadczyła, że rozmieści myśliwce Typhoon, aby zapewnić Arabii Saudyjskiej wsparcie obronne po atakach rakietowych i dronowych na miasta oraz infrastrukturę królestwa. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zaznaczyło, że samoloty będą pełnić wyłącznie rolę obronną i nie będą przeprowadzać uderzeń na Jemen.

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