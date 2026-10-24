В Пакистане федеральный министр внутренних дел Мохсин Накви заявил, что обратится к премьер-министру Шехбазу Шарифу в связи с острой нехваткой сотрудников в недавно созданном Национальном агентстве по расследованию киберпреступлений (NCCIA). Об этом он сказал журналистам в штаб-квартире агентства в Лахоре, сообщает Dawn.

Тысячи дел на одного следователя

По словам Накви, NCCIA не справляется с нагрузкой из-за «серьезной нехватки следователей» на фоне роста числа заявлений о киберпреступлениях. Он отметил, что тысячи дел требуют рассмотрения, а по некоторым из них решения необходимо принимать в течение нескольких дней, а не недель или месяцев.

Министр привел условный пример: если одному следователю поручить от 3 тыс. до 4 тыс. дел, эффективно работать будет невозможно. По его словам, в таких делах фигурируют операции на суммы от 10 тыс. до нескольких миллионов рупий.

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61 сотрудник на провинцию

Накви сообщил, что в провинции Пенджаб, население которой составляет около 140 млн человек, в NCCIA работают лишь 61 сотрудник. Он также сказал, что власти развивают сотрудничество с другими странами и ежедневно контактируют с посольствами по делам, связанным с киберпреступностью.

Отдельно министр призвал провести общенациональную информационную кампанию для защиты женщин и девушек от онлайн-шантажа. По его словам, жалобы на шантаж девушек относятся к числу наиболее распространенных, а в отдельных случаях пострадавшие передавали личные фотографии другим людям, после чего их шантажировали.

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