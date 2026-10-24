巴基斯坦联邦内政部长穆赫辛·纳克维表示，他将就新成立的国家网络犯罪调查局（NCCIA）严重缺员一事向总理夏巴兹·谢里夫提出交涉。他在拉合尔该机构总部对记者作出上述表示，《黎明报》报道。

一名调查员负责数千宗案件

纳克维表示，随着网络犯罪报案数量增加，NCCIA因“严重缺乏调查员”而无法应对工作负荷。他指出，数千宗案件需要审理，其中部分案件必须在数天内作出决定，而不是数周或数月。

这名部长举了一个假设性例子：如果向一名调查员分配3000至4000宗案件，就不可能高效开展工作。据他称，此类案件涉及金额从1万卢比至数百万卢比不等的交易。

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每个省61名员工

纳克维表示，人口约1.4亿的旁遮普省，NCCIA仅有61名员工。他还说，当局正与其他国家发展合作，并每天就与网络犯罪相关的案件同各国大使馆保持联系。

此外，这名部长呼吁开展全国性宣传活动，以保护妇女和女孩免受网络勒索。他表示，涉及勒索女孩的投诉是最常见的投诉之一，在一些情况下，受害者曾将个人照片交给他人，之后遭到勒索。

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