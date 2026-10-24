W Pakistanie federalny minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi oświadczył, że zwróci się do premiera Shehbaza Sharifa w związku z ostrym niedoborem pracowników w nowo utworzonej Narodowej Agencji ds. Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA). Powiedział o tym dziennikarzom w siedzibie agencji w Lahaurze, jak informuje Dawn.

Tysiące spraw na jednego śledczego

Według Naqviego NCCIA nie radzi sobie z obciążeniem z powodu „poważnego niedoboru śledczych” przy rosnącej liczbie zgłoszeń dotyczących cyberprzestępstw. Zaznaczył, że tysiące spraw wymagają rozpatrzenia, a w przypadku części z nich decyzje należy podejmować w ciągu kilku dni, a nie tygodni czy miesięcy.

Minister podał hipotetyczny przykład: jeśli jednemu śledczemu przydzieli się od 3 tys. do 4 tys. spraw, skuteczna praca będzie niemożliwa. Według niego sprawy te dotyczą transakcji na kwoty od 10 tys. do kilku milionów rupii.

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61 pracowników na prowincję

Naqvi poinformował, że w prowincji Pendżab, której populacja wynosi około 140 mln osób, NCCIA ma zaledwie 61 pracowników. Powiedział również, że władze rozwijają współpracę z innymi krajami i codziennie kontaktują się z ambasadami w sprawach związanych z cyberprzestępczością.

Osobno minister wezwał do przeprowadzenia ogólnokrajowej kampanii informacyjnej w celu ochrony kobiet i dziewcząt przed szantażem w internecie. Według niego skargi dotyczące szantażowania dziewcząt należą do najczęstszych, a w niektórych przypadkach ofiary przekazywały innym osobom prywatne zdjęcia, po czym były szantażowane.

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