На площади Таджриш в северном Тегеране муниципальные власти установили арт-инсталляцию в виде подвешенной на высоте нескольких этажей тюремной камеры. Внутри находится актёр в тёмном костюме и красном галстуке, который носит протезную маску президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NDTV World.

Инсталляция на площади Таджриш

По данным издания, актёр ходит по камере или держится за решётку. Рядом установили экран с сообщениями, осуждающими военные преступления США. Инсталляция привлекает внимание прохожих: часть людей фотографируется возле неё и делает селфи, другие высказывают оскорбления в адрес американского президента.

Один из прохожих в шутку сказал, что готов заплатить залог, чтобы освободить образ Трампа из камеры.

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Заявления властей и обвинения Тегерана

Тегеранские муниципальные органы, стоящие за кампанией, заявили, что стремятся напомнить жителям столицы о требованиях Ирана относительно справедливости. Иранские власти обвиняют президента США в военных преступлениях во время войны на Ближнем Востоке.

Тегеран также утверждает, что США якобы намеренно атаковали гражданские объекты, в том числе школу и свадебную церемонию, в результате чего, по его утверждению, погибли десятки женщин и детей. СМИ, близкие к иранским властям, сообщили, что инсталляция должна работать круглосуточно семь дней в неделю.

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