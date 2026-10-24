Na placu Tadżrisz w północnym Teheranie władze miejskie zainstalowały artystyczną instalację w formie celi więziennej zawieszonej na wysokości kilku pięter. W środku znajduje się aktor w ciemnym garniturze i czerwonym krawacie, noszący protetyczną maskę prezydenta USA Donalda Trumpa. Poinformował o tym NDTV World.

Instalacja na placu Tadżrisz

Według serwisu aktor chodzi po celi lub trzyma się krat. Obok ustawiono ekran z komunikatami potępiającymi zbrodnie wojenne USA. Instalacja przyciąga uwagę przechodniów: część osób robi przy niej zdjęcia i selfie, inni kierują obelgi pod adresem amerykańskiego prezydenta.

Jeden z przechodniów zażartował, że jest gotów zapłacić kaucję, aby uwolnić wizerunek Trumpa z celi.

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Oświadczenia władz i oskarżenia Teheranu

Teherańskie organy miejskie stojące za kampanią oświadczyły, że chcą przypomnieć mieszkańcom stolicy o żądaniach Iranu dotyczących sprawiedliwości. Władze Iranu oskarżają prezydenta USA o zbrodnie wojenne podczas wojny na Bliskim Wschodzie.

Teheran twierdzi również, że USA rzekomo celowo zaatakowały obiekty cywilne, w tym szkołę i ceremonię ślubną, w wyniku czego, jak twierdzi, zginęły dziesiątki kobiet i dzieci. Media bliskie władzom Iranu poinformowały, że instalacja ma działać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

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