Pink Floyd将为纪念1977年唱片发行50周年再版专辑《Animals》。新版将收录此前未发行的录音室录音，其中包括罗杰·沃特斯创作的《Young Nicholas Jon》，以及乐队1977年在Oakland Coliseum体育馆演出的官方录音。

据Rolling Stone报道，《Animals 50》计划于1月22日发行。该版本将包含专辑原版和2018年混音版、歌曲《Dogs》和《Sheep》的早期录音室版本、《Studio Jam》录音，以及此前未发行、由沃特斯创作的歌曲《Young Nicholas Jon》。

《Sheep》的电台版本

在再版发行前夕，乐队发布了《Sheep》的原始电台版本。该版本时长约四分钟，而这首歌的专辑版本时长约10分钟。

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吉他手大卫·吉尔摩在一份声明中表示，1977年朋克音乐的发展影响了《Animals》的创作。他说，这张唱片的声音比前一张专辑《Wish You Were Here》更具攻击性，也更为克制。

Oakland Coliseum体育馆演出

豪华版还将收录Oakland Coliseum体育馆演出录音的首次官方发行。在这场演出中，Pink Floyd完整演奏了《Animals》和《Wish You Were Here》，还演唱了《Money》和《Us and Them》。录音中包括《Careful With That Axe, Eugene》——这是这首早期器乐作品在那次巡演中唯一的一次演奏，也是乐队历史上的最后一次演奏。

盒装套装将包括五张CD、三张黑胶唱片和一张Blu-ray。套装还将附有一本64页的书，其中收录作家乔纳森·莱瑟姆的评注，以及在伦敦Battersea Power Station为《Animals》拍摄封面时留下的未公开照片。

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