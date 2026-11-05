Pink Floyd wznowią album Animals z okazji 50. rocznicy płyty z 1977 roku. Nowe wydanie obejmie niewydane dotąd nagrania studyjne, w tym kompozycję Rogera Watersa Young Nicholas Jon, a także oficjalne nagranie występu zespołu z 1977 roku na arenie Oakland Coliseum.

Jak informuje Rolling Stone, premiera Animals 50 jest zaplanowana na 22 stycznia. Wydanie będzie zawierało oryginalną wersję albumu i remiks z 2018 roku, wczesne studyjne wersje utworów Dogs i Sheep, nagranie Studio Jam oraz wcześniej niewydaną piosenkę Young Nicholas Jon, której autorem jest Waters.

Radiowa wersja Sheep

Przed premierą wznowienia zespół opublikował oryginalną radiową wersję Sheep. Trwa ona około czterech minut, podczas gdy albumowa wersja utworu ma około 10 minut.

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Gitarzysta David Gilmour oświadczył, że na pracę nad Animals wpłynął rozwój muzyki punkowej w 1977 roku. Według niego płyta była bardziej agresywna i powściągliwa brzmieniowo niż poprzedni album Wish You Were Here.

Koncert na arenie Oakland Coliseum

Wersja deluxe obejmie również pierwsze oficjalne wydanie nagrania koncertu na arenie Oakland Coliseum. Podczas występu Pink Floyd wykonali w całości Animals i Wish You Were Here, a także utwory Money oraz Us and Them. Na nagraniu znalazł się Careful With That Axe, Eugene — jedyne wykonanie tej wczesnej kompozycji instrumentalnej podczas tej trasy i ostatnie w historii zespołu.

Box set będzie składał się z pięciu płyt CD, trzech płyt winylowych i Blu-ray. Dołączona zostanie także 64-stronicowa książka z komentarzami pisarza Jonathana Lethema oraz niepublikowanymi zdjęciami z sesji okładkowej Animals w londyńskiej elektrowni Battersea Power Station.

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