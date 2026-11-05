Pink Floyd переиздадут альбом Animals к 50-летию пластинки 1977 года. В новое издание войдут неизданные студийные записи, в том числе композиция Роджера Уотерса Young Nicholas Jon, а также официальная запись выступления группы 1977 года на арене Oakland Coliseum.

Как сообщает Rolling Stone, релиз Animals 50 запланирован на 22 января. Издание будет содержать оригинальную версию альбома и ремикс 2018 года, ранние студийные варианты композиций Dogs и Sheep, запись Studio Jam и ранее не издававшуюся песню Young Nicholas Jon, автором которой является Уотерс.

Радиоверсия Sheep

Накануне выхода переиздания группа представила оригинальную радиоверсию Sheep. Ее продолжительность составляет около четырех минут, тогда как альбомная версия композиции длится приблизительно 10 минут.

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Гитарист Дэвид Гилмор заявил, что на работу над Animals повлияло развитие панк-музыки в 1977 году. По его словам, пластинка получилась более агрессивной и сдержанной по звучанию, чем предыдущий альбом Wish You Were Here.

Концерт на арене Oakland Coliseum

Делюкс-версия также будет включать первый официальный релиз записи концерта на арене Oakland Coliseum. Во время шоу Pink Floyd полностью исполнили Animals и Wish You Were Here, а также песни Money и Us and Them. В запись вошла Careful With That Axe, Eugene — единственное исполнение этой ранней инструментальной композиции в рамках того тура и последнее в истории группы.

Бокс-сет будет состоять из пяти CD, трех виниловых пластинок и Blu-ray. В него также добавят 64-страничную книгу с примечаниями писателя Джонатана Летема и неопубликованными фотографиями со съемки обложки Animals на лондонской электростанции Battersea Power Station.

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