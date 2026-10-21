由于资金削减，在老挝安南山脉搜寻索拉的工作面临停止的风险。10月团队工作所需资金主要来自几家动物园的捐赠，但索拉基金会仍在为接下来的数月寻找资金，Mongabay报道。

索拉基金会首席执行官洛林·斯科特森表示，团队每年7月都会在雨季期间离开森林。由于预算大幅缩减，该组织无法确认研究人员是否会在10月重返森林。目前，搜寻工作实际上依赖于逐月获得的资金。

自2013年以来未有确认发现的动物搜寻

索拉，即Pseudoryx nghetinhensis，是牛科的一员，科学家直到1992年才发现这一物种。该物种栖息于老挝、越南和柬埔寨一小部分地区的安南山脉。斯科特森估计，野外可能仅剩不足50只，而证明这种动物存在的最后一项确认证据，是一张于2013年拍摄的红外相机照片。

该基金会于2025年在老挝启动搜寻考察活动。考察队包括来自当地社区的经验丰富的追踪员、搜寻犬，以及营地内用于DNA分析的设备。这项检测可在数小时内确定发现的粪便属于索拉，还是另一种当地物种——中华鬣羚。

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在博利坎赛省开展工作

研究人员正在越南边境的博利坎赛省调查约300平方公里的森林。选择该地区是因为当地狩猎程度相对较低，且鬣羚和麂的数量较多。狩猎，尤其是会不加区分地杀死动物的铁丝和金属套索，被认为是索拉面临的最大威胁。

Re:wild保护战略高级总监巴尼·朗表示，该物种的生存机会很小：WWF-Vietnam与合作伙伴于2022年至2024年在越南开展的搜寻没有取得结果。与此同时，斯科特森强调，长期没有记录并不足以构成认定索拉已经灭绝的科学依据，因为在动物密度极低的情况下，很难发现它们。

与此同时，考察队也在记录安南山脉偏远地区的动物群，该地区是重要的生物多样性中心之一。这里还栖息着其他地方都没有的物种，包括巨麂、安南条纹兔和老挝岩鼠。

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