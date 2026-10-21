Поиски саолы в Аннамских горах в Лаосе оказались под угрозой остановки из-за сокращения финансирования. Средства на работу команды в октябре поступили преимущественно благодаря пожертвованиям нескольких зоопарков, однако Saola Foundation продолжает искать финансирование на следующие месяцы, сообщает Mongabay.

По словам генерального директора Saola Foundation Лоррейн Скотсон, команда ежегодно выходит из леса в июле на период сезона дождей. Из-за резкого сокращения бюджета организация не могла подтвердить, что исследователи вернутся в лес в октябре. Поисковая работа сейчас зависит от финансирования фактически из месяца в месяц.

Поиски животного без подтвержденных находок с 2013 года

Саола, или Pseudoryx nghetinhensis, — представитель семейства полорогих, которого ученые открыли лишь в 1992 году. Вид обитает в Аннамских горах на территории Лаоса, Вьетнама и небольшой части Камбоджи. По оценке Скотсон, в природе может оставаться менее 50 особей, а последним подтвержденным свидетельством существования животного стала фотография с фотоловушки, сделанная в 2013 году.

Фонд начал поисковую экспедицию в Лаосе в 2025 году. К ней привлекли опытных следопытов из местных общин, поисковых собак, а также оборудование для анализа ДНК в базовом лагере. Тестирование позволяет за несколько часов определить, принадлежит ли найденный помет саоле или другому местному виду — китайскому сероу.

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Работа в провинции Боликхамсай

Исследователи обследуют около 300 квадратных километров леса в провинции Боликхамсай на границе с Вьетнамом. Эту территорию выбрали из-за относительно низкого уровня охоты и большого количества сероу и мунтжаков. Наибольшей угрозой для саолы считают охоту, в частности проволочные и металлические петли, которые без разбора убивают животных.

Старший директор по стратегиям охраны природы организации Re:wild Барни Лонг заявил, что шансы вида на выживание незначительны: поиски во Вьетнаме, которые WWF-Vietnam проводил в 2022–2024 годах с участием партнеров, не дали результата. В то же время Скотсон подчеркнула, что длительное отсутствие регистраций не является достаточным научным основанием считать саолу вымершей, поскольку при чрезвычайно низкой плотности животных обнаружить их очень сложно.

Параллельно экспедиция документирует фауну удаленной части Аннамских гор — одного из важных центров биоразнообразия. Здесь также обитают виды, не встречающиеся больше нигде, в том числе гигантский мунтжак, аннамский полосатый кролик и лаосская скальная крыса.

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