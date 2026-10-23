В Верховном суде Сиднея в Австралии начались слушания по назначению наказания 35-летнему Тайрону Расселлу, которого присяжные в марте признали виновным в непредумышленном убийстве 30-летнего Сэмюела Лищака. Родственники погибшего обратились к Расселлу с заявлениями во время судебного заседания, сообщает ABC News Australia.

Заявления семьи погибшего

Двоюродная сестра Сэмюела Лищака Мэдисон Уиггинс спросила Расселла, почему он не позвонил в экстренную службу 000 за помощью. По ее словам, вместо этого он вытолкнул тело мужчины из движущегося автомобиля.

Мать погибшего Ди Лианос в заявлении, зачитанном в суде, сказала, что потеря сына коренным образом изменила ее жизнь. Сестра Сэмюела, Алекс Лизаек, рассказала, что брат был ее защитником и помогал ей в детстве. Тетя Кристи Лищак назвала племянника умным, творческим и внимательным к другим, отметив, что он отбывал наказание за предыдущие преступления.

Обстоятельства дела

По данным суда, Расселл и 29-летний Кори Джеймс Гласс были задержаны на берегу реки Макли в Кемпси 9 ноября 2023 года после 13-часовой полицейской операции. Розыск начался после сообщений о стрельбе на Тихоокеанском шоссе между Тари и Порт-Маккуори.

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В ходе процесса суд заслушал версию, согласно которой Сэмюел Лищак стрелял по автомобилям на шоссе, после чего Расселл выстрелил ему в голову и избавился от тела. Полиция обнаружила тело Лищака на Фернбанк-Крик-роуд недалеко от Порт-Маккуори.

Присяжные оправдали Расселла по обвинению в убийстве, но признали виновным в непредумышленном убийстве. Гласса признали виновным в пособничестве после совершения преступления и в преступлениях, связанных с огнестрельным оружием.

Оценка судьи

Судья Ричард Вайнстайн отметил, что действия Расселла и Гласса не были продуманными, а их задержание было неизбежным: мужчин зафиксировали многочисленные камеры наблюдения, после чего они оставили у реки вещи, которые было легко найти. Суд также услышал, что группа перевозила 89 граммов кокаина. Судья сказал, что имеющиеся доказательства не указывали на намерение сбывать наркотики, и предположил, что они могли предназначаться для личного употребления или употребления внутри группы.

Слушания по назначению наказания Расселлу и Глассу должны продолжиться 17 декабря.

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