Poszukiwania saoli w Górach Annamskich w Laosie są zagrożone wstrzymaniem z powodu cięć finansowania. Środki na pracę zespołu w październiku pochodziły głównie z darowizn kilku ogrodów zoologicznych, jednak Saola Foundation nadal szuka finansowania na kolejne miesiące, podaje Mongabay.

Według dyrektorki generalnej Saola Foundation Lorraine Scotson zespół co roku opuszcza las w lipcu na okres pory deszczowej. Z powodu gwałtownego zmniejszenia budżetu organizacja nie mogła potwierdzić, że badacze wrócą do lasu w październiku. Prace poszukiwawcze zależą obecnie od finansowania praktycznie z miesiąca na miesiąc.

Poszukiwania zwierzęcia bez potwierdzonych znalezisk od 2013 roku

Saola, czyli Pseudoryx nghetinhensis, jest przedstawicielem rodziny wołowatych, odkrytym przez naukowców dopiero w 1992 roku. Gatunek zamieszkuje Góry Annamskie na terytorium Laosu, Wietnamu i niewielkiej części Kambodży. Według oceny Scotson na wolności może pozostawać mniej niż 50 osobników, a ostatnim potwierdzonym dowodem istnienia zwierzęcia było zdjęcie z fotopułapki wykonane w 2013 roku.

Fundacja rozpoczęła ekspedycję poszukiwawczą w Laosie w 2025 roku. Zaangażowano do niej doświadczonych tropicieli z lokalnych społeczności, psy poszukiwawcze, a także sprzęt do analizy DNA w obozie bazowym. Badanie pozwala w ciągu kilku godzin ustalić, czy znalezione odchody należą do saoli, czy do innego lokalnego gatunku — seraua chińskiego.

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Praca w prowincji Bolikhamxai

Badacze badają około 300 kilometrów kwadratowych lasu w prowincji Bolikhamxai na granicy z Wietnamem. Obszar ten wybrano ze względu na stosunkowo niski poziom polowań oraz dużą liczbę serauów i muntjaków. Za największe zagrożenie dla saoli uznaje się polowania, w szczególności druciane i metalowe wnyki, które bez rozróżnienia zabijają zwierzęta.

Starszy dyrektor ds. strategii ochrony przyrody w organizacji Re:wild Barney Long oświadczył, że szanse gatunku na przetrwanie są niewielkie: poszukiwania w Wietnamie, prowadzone przez WWF-Vietnam wraz z partnerami w latach 2022–2024, nie przyniosły rezultatów. Jednocześnie Scotson podkreśliła, że długotrwały brak rejestracji nie jest wystarczającą naukową podstawą, by uznać saolę za wymarłą, ponieważ przy niezwykle niskim zagęszczeniu zwierząt ich wykrycie jest bardzo trudne.

Równolegle ekspedycja dokumentuje faunę odległej części Gór Annamskich — jednego z ważnych ośrodków bioróżnorodności. Żyją tam również gatunki niewystępujące nigdzie indziej, w tym muntjak olbrzymi, pręgowany królik annamski i laotański szczur skalny.

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