Пошуки саоли в Лаосі можуть зупинитися через брак фінансування — Mongabay

Пошуки саоли в Аннамських горах у Лаосі опинилися під загрозою зупинки через скорочення фінансування. Кошти на роботу команди в жовтні надійшли переважно завдяки пожертвам кількох зоопарків, однак Saola Foundation продовжує шукати фінансування на наступні місяці, повідомляє Mongabay.

За словами генеральної директорки Saola Foundation Лоррейн Скотсон, команда щороку виходить із лісу в липні на період сезону дощів. Через різке зменшення бюджету організація не могла підтвердити, що дослідники повернуться до лісу в жовтні. Пошукова робота нині залежить від фінансування фактично щомісяця.

Пошуки тварини без підтверджених знахідок із 2013 року

Саола, або Pseudoryx nghetinhensis, — представник родини бикових, якого науковці відкрили лише 1992 року. Вид мешкає в Аннамських горах на території Лаосу, В’єтнаму та невеликої частини Камбоджі. За оцінкою Скотсон, у природі можуть залишатися менш ніж 50 особин, а останнім підтвердженим свідченням існування тварини стала фотографія з фотопастки, зроблена 2013 року.

Фонд розпочав пошукову експедицію в Лаосі у 2025 році. До неї залучили досвідчених слідопитів із місцевих громад, пошукових собак, а також обладнання для аналізу ДНК у базовому таборі. Тестування дозволяє за кілька годин визначити, чи належить знайдений послід саолі, чи іншому місцевому виду — західному сероу.

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Робота в провінції Болікхамсай

Дослідники обстежують близько 300 квадратних кілометрів лісу в провінції Болікхамсай на кордоні з В’єтнамом. Цю територію обрали через відносно низький рівень полювання та велику кількість сероу і мунтжаків. Найбільшою загрозою для саоли вважають полювання, зокрема дротяні та металеві петлі, які без розбору вбивають тварин.

Старший директор зі стратегій охорони природи організації Re:wild Барні Лонг заявив, що шанси виду на виживання є незначними: пошуки у В’єтнамі, які WWF-Vietnam проводив у 2022–2024 роках за участю партнерів, не дали результату. Водночас Скотсон наголосила, що тривала відсутність реєстрацій не є достатньою науковою підставою вважати саолу вимерлою, адже за надзвичайно низької щільності тварин виявити їх дуже складно.

Паралельно експедиція документує фауну віддаленої частини Аннамських гір — одного з важливих осередків біорізноманіття. Тут також мешкають види, що не трапляються більше ніде, зокрема велетенський мунтжак, аннамський смугастий кролик і лаоський скельний щур.

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