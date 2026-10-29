墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆称法国政治人物玛丽娜·勒庞消息不准确，此前勒庞表示，法国不会因贩毒集团的存在而允许出现“墨西哥化”。阿纳多卢通讯社于10月29日报道。

辛鲍姆的回应

辛鲍姆在晨间简报会上表示，勒庞获得的信息不足。“应当带给全世界的墨西哥化，是墨西哥文化的价值观：诚实、爱、团结、兄弟情谊，而当今整个世界都非常需要这些价值观，”总统说。

勒庞是极右翼国民联盟党代表，也是法国国民议会议员。她在周末启动竞选活动时，重点关注安全问题。她表示，不会允许法国“因卡特尔的存在而滑向墨西哥化”，并承诺将犯罪组织视为恐怖组织予以根除。

Europol数据与墨西哥的反应

报道指出，欧洲警察局Europol的最新报告记录了拉丁美洲犯罪集团在欧盟境内日益增强的存在和影响力，特别是在毒品贩运以及与欧洲当地黑手党组织合作方面。

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同时，Europol报告没有提及墨西哥贩毒集团。其中尤其提到了哥伦比亚的海湾帮、巴西的首都第一司令部组织以及厄瓜多尔的Los Lobos卡特尔。

据该通讯社称，近几个月有报道称，墨西哥犯罪组织在法国活动，其中包括哈利斯科新一代卡特尔和锡那罗亚卡特尔。后者与法国宪兵队去年捣毁的一处甲基苯丙胺生产实验室有关。

围绕该术语的争议

法国政界人士数年来一直使用“墨西哥化”一词指代法国的暴力问题。2024年，法国内政部长布鲁诺·勒塔约在一家餐厅发生枪击事件后使用了这一术语。

墨西哥驻法国大使馆回应称，这一表述污名化并刻板化墨西哥，再次伤害遭受暴力影响的家庭，同时贬低了墨西哥当局的努力以及打击毒品贩运方面的国际合作。

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