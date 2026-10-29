Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала французского политика Марин Ле Пен дезинформированной после ее заявления о том, что Франция не допустит «мексиканизации» из-за присутствия наркокартелей. Об этом 29 октября сообщило агентство Anadolu.

Ответ Шейнбаум

Во время утреннего брифинга Шейнбаум заявила, что Ле Пен недостаточно информирована. «Мексиканизация, которую следует принести всему миру, — это ценности мексиканской культуры: честность, любовь, солидарность, братство, в которых сегодня так нуждается весь мир», — сказала президент.

Ле Пен, представительница ультраправой партии «Национальное объединение» и депутат Национального собрания Франции, на выходных начала избирательную кампанию, уделив значительное внимание безопасности. Она заявила, что не позволит Франции «скатиться к мексиканизации из-за присутствия картелей», и пообещала искоренять преступные организации, рассматривая их как террористические.

Данные Europol и реакция Мексики

В материале отмечается, что последний отчет Европейского полицейского управления Europol фиксирует усиление присутствия и влияния латиноамериканских преступных группировок в Евросоюзе, в частности в наркотрафике и сотрудничестве с местными европейскими мафиозными структурами.

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В то же время в отчете Europol не упоминаются мексиканские картели. В нем говорится, в частности, о колумбийском «Клане дель Гольфо», бразильской организации Primeiro Comando da Capital и эквадорском картеле Los Lobos.

По данным агентства, в последние месяцы сообщалось о деятельности во Франции мексиканских преступных организаций, в том числе Картеля нового поколения Халиско и картеля «Синалоа». Последний связывали с лабораторией по производству метамфетамина, которую французская жандармерия ликвидировала в прошлом году.

Споры вокруг термина

Французские политики уже несколько лет используют слово «мексиканизация», имея в виду насилие во Франции. В 2024 году министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо употребил этот термин после стрельбы в ресторане.

Посольство Мексики во Франции в ответ заявило, что это выражение стигматизирует и стереотипизирует Мексику, повторно травмирует семьи, пострадавшие от насилия, а также преуменьшает усилия мексиканских властей и международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком.

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