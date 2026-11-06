Совет Украина—НАТО провел внеочередное заседание в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, Бельгия, где обсудили срочные оборонные потребности Украины в преддверии зимы, сообщает Anadolu Agency.

Участники заседания

Встречу возглавил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Украинскую сторону представляли Сергей Боев, присутствовавший в Брюсселе, и Сергей Собко, который присоединился к заседанию по видеосвязи. Они проинформировали представителей государств-союзников об актуальных потребностях Украины.

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Необходимость поставок и финансирования

Миссия Украины при НАТО заявила о необходимости максимально мобилизовать партнеров, ускорить принятие новых решений и превратить ранее объявленные обязательства в конкретные поставки оборудования или переводы средств. По ее оценке, заседание было особенно важным перед встречей Контактной группы по вопросам обороны Украины, запланированной на 17 ноября под руководством Великобритании и Германии.

Украинская миссия также сообщила, что партнерам предоставили обновленную информацию о масштабе и характере угроз со стороны Российской Федерации — государства-агрессора, а также о приоритетных потребностях Украины для текущих оборонных задач и на следующий год.

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