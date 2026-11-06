Rada Ukraina–NATO odbyła nadzwyczajne posiedzenie w siedzibie Sojuszu w Brukseli w Belgii, podczas którego omówiono pilne potrzeby obronne Ukrainy przed zimą, informuje Anadolu Agency.

Uczestnicy posiedzenia

Spotkaniu przewodniczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Stronę ukraińską reprezentowali Serhij Bojew, który był obecny w Brukseli, oraz Serhij Sobko, który dołączył do posiedzenia za pośrednictwem łącza wideo. Poinformowali oni przedstawicieli państw sojuszniczych o aktualnych potrzebach Ukrainy.

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Potrzeba dostaw i finansowania

Misja Ukrainy przy NATO oświadczyła, że konieczne jest maksymalne zmobilizowanie partnerów, przyspieszenie podejmowania nowych decyzji oraz przekształcenie wcześniej ogłoszonych zobowiązań w konkretne dostawy sprzętu lub transfery środków. Według jej oceny posiedzenie było szczególnie ważne przed spotkaniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, zaplanowanym na 17 listopada pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Misja ukraińska poinformowała również, że partnerom przekazano zaktualizowane informacje o skali i charakterze zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — a także o priorytetowych potrzebach Ukrainy w zakresie bieżących zadań obronnych i na przyszły rok.

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