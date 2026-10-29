Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum nazwała francuską polityczkę Marine Le Pen niedoinformowaną po jej słowach, że Francja nie dopuści do „meksykanizacji” z powodu obecności karteli narkotykowych. Poinformowała o tym 29 października Agencja Anadolu.

Odpowiedź Sheinbaum

Podczas porannego briefingu Sheinbaum oświadczyła, że Le Pen jest niedostatecznie poinformowana. „Meksykanizacja, którą należy przynieść całemu światu, to wartości kultury meksykańskiej: uczciwość, miłość, solidarność, braterstwo, których cały świat tak bardzo dziś potrzebuje” — powiedziała prezydentka.

Le Pen, przedstawicielka skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe i deputowana do Zgromadzenia Narodowego Francji, rozpoczęła w weekend kampanię wyborczą, poświęcając wiele uwagi bezpieczeństwu. Oświadczyła, że nie pozwoli, by Francja „stoczyła się w meksykanizację z powodu obecności karteli”, oraz obiecała wykorzenić organizacje przestępcze, traktując je jako terrorystyczne.

Dane Europolu i reakcja Meksyku

W materiale zaznaczono, że najnowszy raport Europejskiego Urzędu Policji Europol odnotowuje rosnącą obecność i wpływy latynoamerykańskich grup przestępczych w Unii Europejskiej, w szczególności w handlu narkotykami i we współpracy z lokalnymi europejskimi strukturami mafijnymi.

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Jednocześnie w raporcie Europolu nie wspomniano o meksykańskich kartelach. Mowa w nim między innymi o kolumbijskim Clan del Golfo, brazylijskiej organizacji Primeiro Comando da Capital oraz ekwadorskim kartelu Los Lobos.

Według agencji w ostatnich miesiącach pojawiały się informacje o działalności we Francji meksykańskich organizacji przestępczych, w tym Kartelu Nowej Generacji z Jalisco oraz kartelu Sinaloa. Ten ostatni był powiązany z laboratorium produkującym metamfetaminę, które francuska żandarmeria zlikwidowała w ubiegłym roku.

Spory wokół terminu

Francuscy politycy od kilku lat używają słowa „meksykanizacja”, mając na myśli przemoc we Francji. W 2024 roku francuski minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau użył tego terminu po strzelaninie w restauracji.

Ambasada Meksyku we Francji w odpowiedzi oświadczyła, że wyrażenie to stygmatyzuje i stereotypizuje Meksyk, ponownie traumatyzuje rodziny dotknięte przemocą, a także umniejsza wysiłki meksykańskich władz i międzynarodową współpracę w walce z handlem narkotykami.

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