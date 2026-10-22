在沙特阿拉伯利雅得，沙特阿拉伯和约旦两国外长签署了一项更新后的议定书，对设立沙特-约旦高级协调委员会的文件作出修改。Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

利雅得会谈

沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉·本·阿卜杜拉亲王会见了约旦副首相兼外交与侨务大臣艾曼·萨法迪。双方讨论了双边关系以及为两国利益推动其发展的途径。

两国外交官还审议了地区局势，特别是胡塞武装对沙特阿拉伯领土持续发动的袭击。萨法迪表示，约旦与该王国完全团结一致，并支持沙特阿拉伯为保护其安全、稳定、主权以及该国公民和居民所采取的措施。

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协调委员会的工作

两国外长还讨论了缓和紧张局势、防止冲突蔓延以及恢复安全与稳定的努力。据该媒体报道，这些努力包括遵守国际法、睦邻友好和不干涉他国内政原则，以及保障霍尔木兹海峡和曼德海峡的航行安全与自由。

高级协调委员会将由沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼和约旦国王阿卜杜拉二世担任主席。两国外事部门负责人将领导委员会秘书处，外交部将负责委员会的工作，以及筹备相关部长级委员会的会议和会晤。

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