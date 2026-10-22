W Rijadzie w Arabii Saudyjskiej ministrowie spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej i Jordanii podpisali zaktualizowany protokół, wprowadzający zmiany do dokumentu dotyczącego utworzenia Saudyjsko-Jordańskiej Wyższej Rady Koordynacyjnej. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Rozmowy w Rijadzie

Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej książę Faisal bin Farhan bin Abdullah przyjął wicepremiera oraz ministra spraw zagranicznych i spraw emigrantów Jordanii Aymana as-Safadiego. Strony omówiły stosunki dwustronne oraz sposoby ich rozwoju w interesie obu państw.

Dyplomaci omówili również sytuację regionalną, w tym trwające ataki Huti na terytorium Arabii Saudyjskiej. As-Safadi oświadczył, że Jordania w pełni solidaryzuje się z królestwem i popiera działania podejmowane przez Arabię Saudyjską w celu ochrony jej bezpieczeństwa, stabilności, suwerenności, a także obywateli i mieszkańców kraju.

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Praca Rady Koordynacyjnej

Ministrowie omówili także wysiłki na rzecz zmniejszenia napięć, zapobieżenia rozprzestrzenianiu się konfliktów oraz przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności. Według publikacji wysiłki te obejmują przestrzeganie prawa międzynarodowego, zasad dobrego sąsiedztwa i nieingerowania w sprawy innych państw, a także zapewnienie bezpieczeństwa i swobody żeglugi w cieśninach Ormuz i Bab al-Mandab.

Wyższej Radzie Koordynacyjnej będą przewodniczyć saudyjski książę koronny i premier Mohammed bin Salman oraz król Jordanii Abdullah II. Szefowie resortów spraw zagranicznych obu państw będą kierować sekretariatem generalnym rady, a ministerstwa spraw zagranicznych będą odpowiadać za jej pracę, przygotowanie posiedzeń i spotkań właściwych komitetów ministerialnych.

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