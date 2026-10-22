В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, министры иностранных дел Саудовской Аравии и Иордании подписали обновленный протокол, вносящий изменения в документ о создании Саудовско-иорданского высшего координационного совета. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Переговоры в Эр-Рияде

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла принял вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Аймана ас-Сафади. Стороны обсудили двусторонние отношения и пути их развития в интересах обеих стран.

Дипломаты также рассмотрели региональную ситуацию, в частности продолжающиеся атаки хуситов на территорию Саудовской Аравии. Ас-Сафади заявил о полной солидарности Иордании с королевством и поддержке мер, которые Саудовская Аравия принимает для защиты безопасности, стабильности, суверенитета, а также граждан и жителей страны.

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Работа Координационного совета

Министры также обсудили усилия по снижению напряженности, предотвращению распространения конфликтов и восстановлению безопасности и стабильности. По данным издания, эти усилия предусматривают соблюдение международного права, принципов добрососедства и невмешательства в дела других государств, а также обеспечение безопасности и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

Высший координационный совет возглавят наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и король Иордании Абдалла II. Главы внешнеполитических ведомств двух стран будут руководить генеральным секретариатом совета, а министерства иностранных дел будут отвечать за его работу, подготовку заседаний и встреч профильных министерских комитетов.

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