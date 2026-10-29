韩国和美国同意于12月在华盛顿举行防务会谈，并于2027年初召开第58次安全协商会议（SCM）。据《韩国先驱报》报道，这项协议是在韩国国防部长姜信哲与美国国防部长皮特·赫格塞思在菲律宾宿务举行首次会晤期间达成的。

此次会晤在第13届东盟国防部长会议及伙伴国会议期间举行。姜信哲表示，韩美同盟七十多年来一直是该地区和平与繁荣的支柱。赫格塞思则呼吁加强防务合作和联合防务战备状态。

年度SCM延期

SCM是首尔与华盛顿之间最高级别的年度防务磋商机制。该会议通常于11月初举行，在韩国和美国轮流举办。推迟至明年将是自1998年以来首次出现这种情况；当时由于美国与伊拉克之间的紧张局势，原定于11月举行的会议改在1999年1月举行。

韩国国防部发言人全宾娜称，新日程是“分两步走的方法”。她表示，防务部门负责人应首先协调关键问题，并在明年初的SCM上作出最终决定。

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移交作战指挥权

据韩国国防部消息，赫格塞思确认美国致力于向韩国移交战时作战指挥权，即OPCON。双方同意密切合作，以确保过渡顺利并及时完成。

李在明总统领导的政府原计划在今年的SCM上完成对未来联合司令部全面作战能力的评估，并确定移交OPCON的目标年份。一名韩国国防官员也驳斥了有关会议延期是由盟友之间存在重大分歧所致的猜测。

首尔建造核动力潜艇的愿望也可能在12月会谈中讨论。姜信哲在前往菲律宾前表示，国防部预计美方会提出这一问题，并正为讨论做准备。

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