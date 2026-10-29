Korea Południowa i Stany Zjednoczone uzgodniły przeprowadzenie rozmów obronnych w Waszyngtonie w grudniu oraz zwołanie 58. Spotkania Konsultacyjnego ds. Bezpieczeństwa (SCM) na początku 2027 roku. Ustalenia osiągnięto podczas pierwszego spotkania ministra obrony Korei Południowej Kanga Shin-chula z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem w Cebu na Filipinach, informuje Korea Herald.

Spotkanie odbyło się na marginesie 13. spotkania ministrów obrony ASEAN i państw partnerskich. Kang oświadczył, że sojusz Korei Południowej i USA od ponad siedmiu dekad stanowi filar pokoju i dobrobytu w regionie. Hegseth z kolei wezwał do wzmocnienia współpracy obronnej i wspólnej gotowości obronnej.

Przełożenie dorocznego SCM

SCM jest najwyższym dorocznym mechanizmem konsultacji obronnych między Seulem a Waszyngtonem. Zwykle odbywa się na początku listopada, na przemian w Korei Południowej i USA. Przełożenie na przyszły rok będzie pierwszym takim przypadkiem od 1998 roku, kiedy z powodu napięć między USA a Irakiem spotkanie zaplanowane na listopad odbyło się w styczniu 1999 roku.

Rzeczniczka południowokoreańskiego Ministerstwa Obrony Jeon Binna nazwała nowy harmonogram „podejściem dwuetapowym”. Według niej szefowie resortów obrony mają najpierw uzgodnić kluczowe kwestie, a ostateczne decyzje podjąć na SCM na początku przyszłego roku.

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Przekazanie kontroli operacyjnej

Według Ministerstwa Obrony Korei Południowej Hegseth potwierdził zaangażowanie USA w przekazanie Korei Południowej kontroli operacyjnej w czasie wojny, znanej jako OPCON. Strony uzgodniły ścisłą współpracę, aby przejście odbyło się sprawnie i terminowo.

Administracja prezydenta Lee Jae-myunga dążyła do zakończenia oceny pełnej zdolności operacyjnej przyszłego Połączonego Dowództwa oraz wyznaczenia docelowego roku przekazania OPCON podczas tegorocznego SCM. Przedstawiciel południowokoreańskiego resortu obrony odrzucił również przypuszczenia, że przełożenie spotkania było spowodowane istotnymi rozbieżnościami między sojusznikami.

Podczas grudniowych rozmów może zostać również omówione dążenie Seulu do budowy atomowych okrętów podwodnych. Przed podróżą na Filipiny Kang oświadczył, że ministerstwo spodziewa się poruszenia tej kwestii przez stronę amerykańską i przygotowuje się do rozmów.

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