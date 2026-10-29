Южная Корея и США договорились провести оборонные переговоры в Вашингтоне в декабре, а 58-е Консультативное совещание по вопросам безопасности (SCM) созвать в начале 2027 года. Договоренности были достигнуты во время первой встречи министра обороны Южной Кореи Кан Шин Чхоля с министром обороны США Питом Хегсетом в Себу на Филиппинах, сообщает Korea Herald.

Встреча состоялась на полях 13-го совещания министров обороны АСЕАН и стран-партнеров. Кан заявил, что союз Южной Кореи и США более семи десятилетий был опорой мира и процветания в регионе. Хегсет, в свою очередь, призвал укреплять оборонное сотрудничество и совместную оборонную готовность.

Перенос ежегодного SCM

SCM является высшим ежегодным механизмом оборонных консультаций между Сеулом и Вашингтоном. Обычно его проводят в начале ноября, поочередно в Южной Корее и США. Перенос на следующий год станет первым таким случаем с 1998 года, когда из-за напряженности между США и Ираком запланированная на ноябрь встреча была проведена в январе 1999 года.

Пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи Чон Бинна назвала новый график «двухэтапным подходом». По ее словам, сначала руководители оборонных ведомств должны согласовать ключевые вопросы, а окончательные решения принять на SCM в начале следующего года.

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Передача оперативного контроля

По данным Министерства обороны Южной Кореи, Хегсет подтвердил приверженность США передаче Южной Корее оперативного контроля в военное время, известного как OPCON. Стороны договорились тесно сотрудничать, чтобы переход произошел беспрепятственно и своевременно.

Администрация президента Ли Чжэ Мёна стремилась завершить оценку полной оперативной способности будущего Объединенного командования и определить целевой год передачи OPCON на нынешнем SCM. Представитель южнокорейского оборонного ведомства также отверг предположения, что перенос встречи был вызван существенными разногласиями между союзниками.

На декабрьских переговорах также могут обсудить стремление Сеула построить атомные подводные лодки. Перед поездкой на Филиппины Кан заявил, что министерство ожидает поднятия этого вопроса американской стороной и готовится к обсуждению.

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