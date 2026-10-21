巴基斯坦拉合尔高等法院要求联邦内政部提交一份关于被禁组织巴基斯坦先知之爱运动（Tehreek-i-Labbaik Pakistan，TLP）领导人萨阿德和阿纳斯·里兹维下落的报告。该部门必须在10月27日前就这份请愿书作出答复，Dawn报道。

关于涉嫌拘留的请愿书

穆罕默德·贾瓦德·扎法尔法官审理了TLP领导人萨尔瓦特·法蒂玛提出的请愿书。她对涉嫌拘留里兹维兄弟提出质疑，并请求法院协助他们返回。

旁遮普省助理总检察长法鲁克·汗·洛迪提交了30个警察局负责人的报告，这些警察局共登记了54起针对TLP领导层的案件。他们均否认曾逮捕萨阿德和阿纳斯·里兹维。

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警方和TLP的声明

与此同时，警方称，相关反恐法院已在四份FIR中宣布萨阿德·里兹维为在逃人员，并在五份FIR中宣布阿纳斯·里兹维为在逃人员。自2025年10月13日警方在穆里德凯附近针对TLP抗议者开展行动以来，这对兄弟一直被视为失踪。

警方称萨阿德和阿纳斯·里兹维已逃往阿扎德查谟和克什米尔，并否认他们被安全机构拘押。TLP则表示，这对兄弟被安全部门扣押。

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